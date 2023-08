Une marque de fromage végan sponsorise le  Cheddar AFC

Pas la peine d'en faire tout un fromage !

La marque britannique de fromages » à base de plantes, Violife, s’est récemment alliée au Cheddar AFC pour dévoiler Cheddarton, une alternative végétalienne au fromage cheddar. Cette collaboration reflète l’intérêt croissant pour les choix alimentaires durables et incite les membres du Cheddar AFC, l’équipe de football de la ville anglaise éponyme, à promouvoir la transition vers un mode de vie davantage axé sur les produits végétaux. Le fromage, c’est tabou, on en viendra tous à bout !

Cette initiative répond directement à une étude menée par Violife, une marque d’Arivia, qui a révélé que le fromage reste un obstacle pour 41 % des Britanniques envisageant d’adopter un régime végane, et que 23 % des régimes végétaliens échouent en grande partie en raison de l’attrait du fromage. Alors afin d’amplifier ce message, l’ancienne footballeuse végane Karen Carney s’est engagée dans la campagne en partageant son propre parcours et son expérience. Dans le cadre de cette initiative inédite, les joueurs du Cheddar AFC seront également vêtus d’une tenue au design… audacieusement ringard, qui marie une esthétique délibérément démodée à une version repensée à base de plantes de l’emblème historique du club. Une fusion originale offrant un contraste saisissant entre un style nostalgique et une touche de modernité respectueuse de l’environnement. Quant à Cheddarton, outre sa similitude de goût avec le cheddar traditionnel, il marque une étape significative dans la réponse de Violife à ces préoccupations, en réduisant l’empreinte carbone de plus de la moitié. Une avancée tangible vers une alimentation plus respectueuse de l’éthique et de l’environnement. La team reblochon n’a qu’à bien se tenir.