TVA verte : Ulule instaure la TVA à 5,5 % pour les produits éco-responsables

Un tournant pour l'éco-responsabilité.

Ulule Boutique prend les devants dans le débat sur l’éco-responsabilité en plébiscitant une « TVA verte » à 5,5% pour les entreprises vertueuses. Dans cette initiative, Ulule s’allie à plus de 100 marques, parmi lesquelles Camif, Gobi et Comme Avant, pour appeler à une réforme fiscale favorisant les acteurs du développement durable. Face aux défis économiques accentués par la pandémie et la hausse du prix des matières premières, cette démarche cherche à alléger le fardeau des entreprises engagées pour l’environnement, qui subissent des coûts de production élevés du fait de leurs pratiques responsables.

Dès le 1ᵉʳ avril, Ulule Boutique lance une campagne de sensibilisation, reprenant l’univers du ministère de la Transition écologique, pour annoncer cette mesure innovante. Ce coup de force n’est pas seulement une action de communication ; il s’agit d’une expérimentation concrète visant à démontrer l’efficacité d’une TVA réduite sur les produits durables. Ainsi, la marque offre une réduction de 15 % sur une sélection de produits écoresponsables, mettant en lumière l’impact positif que pourrait avoir une telle réforme fiscale sur le pouvoir d’achat et la transition écologique.

En adoptant cette mesure, Ulule Boutique ne se contente pas de militer pour une « TVA verte » ; l’entreprise choisit d’incarner le changement qu’elle souhaite voir dans le monde. Cette initiative souligne l’urgence de repenser notre système fiscal pour favoriser les pratiques durables et soutenir les entreprises qui s’engagent pour un avenir plus vert. Ulule met en avant une stratégie qui pourrait s’avérer gagnante pour l’économie, l’écologie, et le social, prouvant que le développement durable peut aussi rimer avec avantage économique.

La campagne en affichage sera lancée le 1ᵉʳ avril, et pourtant, l’écologie n’est pas une blague… et cette campagne non plus.