IKEA lance son festival food & musique pour la Paris Design Week

Et on fait tourner les casseroles !

À l’occasion de la Paris Design Week, IKEA transforme la place de la Fontaine aux Lions de La Villette en terrain de jeu culinaire et musical. Du 12 au 14 septembre, l’enseigne suédoise inaugure IKEA Cooking Session (réservation sur le site), un festival participatif où se rencontrent recettes simples, performances de chefs et sets de DJs.

Imaginé par l’agence ubi, l’événement repose sur un dispositif inédit : huit îlots de cuisine participative accueillent les visiteurs pour concocter un plat guidé par un “Cooking Assistant”. Chaque session est ponctuée par un chef en live – comme Diadié Diombana ou Foulématou Kakaroto Bangoura – et mise en rythme par les DJs Baby Sonja, Lili Camara et Reda Dare.

La scénographie, signée Uchronia, détourne l’univers IKEA en format monumental : table MAMMUT surdimensionnée, assiettes flottantes, couverts démesurés. Un décor immersif qui transforme l’espace public en expérience sensorielle. Le collectif CTRL+, connu pour ses fêtes atypiques dans des lieux inattendus, signe la programmation culinaire et musicale.

Après la Billyothèque sur les quais de Seine, ubi poursuit sa collaboration avec IKEA autour d’expériences urbaines mêlant design, convivialité et créativité. “Avec IKEA Cooking Session, nous transformons un lieu de passage en une scène vivante et sensorielle, où cuisiner devient un moment de plaisir, de partage et de lien social, à l’image des expériences que nous aimons créer pour les marques : immersives, conviviales et mémorables”, souligne Inès Mergny, directrice générale opérationnelle d’ubi.

Un festival gratuit et ouvert à tous, où l’on peut autant cuisiner que simplement savourer l’ambiance.