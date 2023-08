Apple se moque de la faiblesse des cartes de crédit

Plus bankable que le clash Musk/Zuckerberg.

Récemment, la marque à la pomme a lancé une série de vidéos pour sa campagne « Pay the Apple Way », accompagnées de panneaux d’affichage aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que de contenu sur TikTok. Ces insights bien placés adoptent un ton humoristique pour illustrer l’efficacité du processus de paiement d’Apple Pay en comparaison avec les méthodes de paiement traditionnelles.

Pour le petit historique, Apple a lancé Apple Pay en 2014, une innovation qui a transformé les paiements sécurisés grâce à la tokenisation, cachant les vraies données des cartes. En ajoutant la vérification biométrique, Apple Pay a étendu sa sécurité à d’autres services. L’introduction de l’Apple Card en 2019 a renforcé les paiements sûrs. Récemment, Apple a annoncé que son compte d’épargne « Savings » avec Goldman Sachs a dépassé 10 milliards de dollars de dépôts.

Apple a récemment lancé la campagne « Pay the Apple Way » avec l’agence créative The Brand Agency afin de mettre en lumière les avantages d’Apple Pay en termes de simplicité. Cette démarche succède à l’intégration de nouvelles fonctionnalités financières et anticipe le déploiement de la mise à jour logicielle iOS 17 en septembre.