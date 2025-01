Arrêtez d'arrêter.

Apple dévoile une publicité inspirante pour l’Apple Watch Series 10, destinée à encourager les utilisateurs à tenir leurs résolutions de la nouvelle année. À travers une mise en scène légère et rythmée, le spot met en avant le « Quitter’s Day », ce fameux deuxième vendredi de janvier où la majorité des résolutions tombent à l’eau. Grâce à des notifications motivantes, des fonctionnalités comme le suivi des objectifs et une célébration des petites victoires via Siri, la montre devient un allié précieux pour surmonter les excuses du quotidien. Une manière subtile pour Apple de rappeler que, cette année, la clé pour persévérer pourrait bien se trouver à votre poignet.

La musique de la pub Apple Watch Series 10 est la chanson Follow Me de Special Interest. Il s’agit d’une reprise du titre original d’Amanda Lear.

La pub Apple Watch 2025

La musique de la pub Apple Watch 2025