Avec ce jeu, vos parents comprendront enfin votre métier dans la pub

Vous ne pourrez plus vous prendre pour Draper ou Olson.

Communicants, communicantes, vous connaissez tous ce fameux livre de Jacques Séguela : Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité… elle me croit pianiste dans un bordel. Bien qu’être communicant ne soit plus (vraiment) une honte de nos jours, il s’agit toujours d’un de ces métiers compliqué à expliquer à vos proches et vos rencontres, ad vitae. Pour arrêter de sonner comme un disque rayé, l’agence The January a imaginé quelque chose qui va tout changer.

Voici Agencyland, un jeu de plateau inspiré du Monopoly et basé sur votre quotidien de communicant : vous gagnez et perdez des clients, idem pour les pitchs, vous embauchez, tout cela en pérégrinant entre l’Awards Alley, le Copywriter Carnival, l’Art Director Drive ou encore l’Account Manager Arcade. Gageons que certaines cases en feront sourire plus d’un : « Vous avez gagné un lion ! Faites payer le double pour ce tour du plateau » ou « Vous êtes sur la liste restreinte ! Payez 1 000 $ pour vous rendre à la cérémonie de remise des prix ».

Oui, vous voilà enfin capable d’expliquer votre quotidien sans qu’on vous compare sans cesse à Don Draper (même si cela a parfois des aspects flatteurs).

Voici de quoi occuper vos apéros de l’été ou vos prochaines longues soirées d’hiver.

Ces memes seront ils bientôt obsolètes ?