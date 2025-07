Monoprix et The Good Company mettent l’été en rayon

Un peu d’air frais dans la pub de la grande distribution.

Alors que la plupart des enseignes de grande distribution misent encore et toujours sur les prix pour attirer les clients, Monoprix choisit une autre voie, plus inattendue. Avec sa nouvelle campagne estivale baptisée « Les Beaux Jours », l’enseigne urbaine joue la carte du flair et de la complicité avec ses clients.

Lancée en mai et imaginée avec The Good Company, cette opération saisonnière propose chaque mois une sélection de produits originaux, pile dans l’air du temps : une boisson au CBD pour chiller au parc, du gel pailleté pour briller en festival, ou encore des saucisses végétales prêtes à griller. Rien de standard ici, mais des trouvailles introuvables ailleurs, pensées pour les envies très concrètes des citadins en été.

La campagne s’affiche un peu partout – vitrines, écrans, réseaux sociaux – avec un ton franc, complice, qui parle vrai. Pas de jargon publicitaire, mais des accroches qui donnent le sourire et captent l’instant. Monoprix y affirme un positionnement clair : celui d’un dénicheur de tendances accessible, en prise directe avec le quotidien.

