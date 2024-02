Que retenir de la première édition de tech&fest ?

Vous n'y étiez pas ? L'agence Kozy vous briefe.

Avec plus de 15 000 participants, 150 speakers, 90 conférences, 2000 étudiants et 500 startups attendus, tech&fest promettait ces 1ᵉʳ et 2 février derniers à Grenoble une célébration de la tech et de l’innovation atypique et variée. Révolution numérique, IA générative, industries 5.0, happening artistiques…

Retour sur LE rendez-vous tech qui a connu sans conteste la plus grande « hype » en France en ce début de 2024. Pour analyser les 5 grandes tendances qui ont marqué cette première édition, nous donnons maintenant la parole l’agence conseil en communication Kozy après 2 jours en immersion au coeur de l’évènement.

1. Un format innovant : la tech fait son festival à Grenoble

tech&fest 2024 à Grenoble a rompu avec les formats traditionnels, créant une fusion unique entre un événement professionnel axé sur l’innovation et la technologie et un festival grand public à vocation pédagogique et artistique. Cette hybridation portée par un branding haut en couleurs, a offert une plateforme riche en échanges et découvertes, où les professionnels de la technologie côtoyaient un public plus large, engagé dans des ateliers éducatifs et des performances artistiques. Une grande première réussie !

2. Technologie et société : une fusion réussie et souhaitée

La révolution numérique, mise en avant lors des différentes conférences, a révélé comment la technologie imprègne tous les aspects de notre société, définissant les industries et le quotidien. Les discussions autour de la transformation sociétale induite par la technologie et l’émergence de l’Industrie 5.0 ont illustré la transition vers une ère où la technologie n’est plus un outil, mais un partenaire essentiel dans notre vie sociale et économique.

En photo : Olga Kokshagina

3. Créativité et contenu : le défi des agences de communication à l’ère de l’IA

Dans un monde où l’information est reine, le contenu devient le cœur battant des stratégies de marque. Le festival a mis en lumière le rôle crucial des agences de communication dans la création de contenus engageants pour les marques, particulièrement à l’ère de l’IA. Les sessions ont exploré comment ces agences s’adaptent à l’arrivée de l’IA chez leurs clients, en trouvant de nouvelles façons de stimuler la créativité et d’élaborer des stratégies de contenu plus efficaces et personnalisées.

4. La nécessité de la formation aux nouvelles technologies dans la com et les médias

Les conférences « Quelles compétences pour façonner le monde en 2050 ? » et « Les séniors, pépites de la tech ? » ont mis en évidence la nécessité d’adapter les compétences professionnelles à l’évolution technologique. En 2024, il est donc annoncé l’importance cruciale de la formation continue aux nouvelles technologies; notamment dans le secteur de la communication et des médias. Les professionnels doivent se tenir au courant des dernières avancées pour rester compétitifs et innovants, face à un paysage médiatique en constante évolution.

5. Les médias et l’IA générative : vers une nouvelle performance

tech&fest a mis en exergue l’intérêt croissant des médias pour l’utilisation de l’IA générative. Cette technologie offre des possibilités novatrices pour améliorer la performance de ces derniers, en termes de création de contenu, de personnalisation des expériences utilisateur, et d’optimisation des stratégies de diffusion ; comme en témoignent les représentants de Radio France et de France Télévisions lors de leur intervention.

Alors que tech&fest 2024 ferme ses portes sur une note d’innovation et de créativité exceptionnelle, l’anticipation pour l’édition de l’année prochaine grandit déjà, promettant de surpasser les attentes avec un format encore plus surprenant et des contenus inattendus qui continueront à façonner l’avenir de la technologie, de la communication et des médias… pour notre plus grand plaisir !