McDonald’s se pose en sauveur des jeunes parents exténués

Un menu offert contre un acte de naissance.

Entre fête des Mères et fête des Pères, McDonald’s Belgique, avec TBWA\Belgium, a mis en place une opération inédite : pendant une période limitée, les parents d’un nouveau-né peuvent présenter l’acte de naissance de leur enfant pour se voir offrir un repas.

Le dispositif est accompagné de deux films diffusés en ligne et à la télévision, montrant des scènes du quotidien avec un nouveau-né. Le message, résumé par la signature « Parenting is hard. Dinner doesn’t have to be. », met en parallèle la complexité de la vie familiale et la simplicité d’un repas prêt à être consommé.

Réalisée par Jef Boes (ILA Studio), les spots optent pour des plans serrés et des détails concrets, afin de refléter une réalité familière pour les parents plutôt que de chercher à embellir cette période. Le choix de cette approche instaure un ton plus intime.

Accepter un acte de naissance comme moyen de paiement ne représente pas un avantage financier conséquent, au vu du prix du repas, mais c’est bien un geste symbolique qui marque une attention envers les jeunes parents. L’offre, temporaire, ne concerne que certains restaurants de la chaîne en Belgique. Une façon pour McDonald’s de contrer la baisse de la natalité qui concerne les pays de l’OCDE ? C’est plus un geste marketing probablement très efficace. Une naissance constitue un effet un moment où des individus peuvent changer radicalement leur façon de consommer. Suffisant pour créer un réflexe “McDo” chez les jeunes parents ?

Crédits

Équipe McDonald’s – Tableau des fonctions et noms