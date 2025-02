Les 8 tendances social media de 2025 selon Swello

#RIP les hashtags.

L’émergence de nouveaux modes de création de contenu, la recherche d’interactions plus authentiques et la conscience accrue des impacts psychologiques de la technologie et l’hyperconnexion redéfinissent les stratégies des marques et des créateurs.

Cette infographie conçue par Swello, la plateforme de social media management, dévoile les mutations qui s’opèrent dans la communication digitale. Les réseaux sociaux s’apprêtent à connaître une transformation radicale, où l’intelligence artificielle, l’authenticité et le bien-être des utilisateurs deviennent des enjeux centraux. Et il se pourrait bien que le hashtag n’y survive pas… #RIP

Ces 8 tendances mettent en lumière un écosystème numérique qui aspire à plus de transparence, de valeur et de connexion humaine, de l’EGC aux micro-communautés, au-delà des simples metrics et algorithmes.