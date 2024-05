Des toilettes transparentes en plein centre de Londres

Prêts à partager l’impartageable ?

L’un des moments les plus intimes est celui que vous passez aux toilettes quand il est nécessaire de faire vos besoins. Bien évidemment, il ne vous viendrait pas à l’idée de partager cette expérience, bien que commune, à tous vos amis sur les réseaux sociaux. Alors, dans ce cas, pourquoi laissez-vous vos données personnelles circuler sur Internet ? Médias sociaux, cookies et formulaires en ligne sont un peu les voyeurs de vos passages au petit coin.

C’est ce qu’a souhaité dénoncer la société de cybersécurité Surfshark. Dans un happening de guerrilla marketing, l’entreprise nous propose une vue imprenable sur un homme aux toilettes (un acteur), dans un camion à travers une immense baie vitrée, le sur les lieux les plus touristiques de Londres. Une action choc qui risque de rester dans les annales (pardon). Un message : “Why are you sharing data but not this?” (“pourquoi partagez-vous vos données, mais pas ceci ?”).

À travers cette opération, Surfshark souligne l’importance de protéger ses données personnelles comme au même titre que des moments privés. En effet, d’après une étude menée par l’entreprise, spécialiste de la cybersécurité, relève des résultats inquiétants : “Depuis 2004, un total de 17,2 milliards de comptes ont été piratés, et environ 6,5 milliards d’entre eux possèdent des adresses e-mail uniques. Cela signifie qu’une seule adresse e-mail est piratée environ trois fois à l’échelle mondiale” explique Lina Survila, porte-parole de SurfShark.

La marque, qui propose un service de VPN, espère avec cette campagne choc voir les comportements changer, et prouver l’importance de la protection des données.