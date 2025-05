Qui sont les marques les plus influentes sur Instagram, TikTok et YouTube en France ?

Netflix, Prime Video et Duolingo en tête.

L’agence Story (groupe Mobsuccess) publie son classement « Story Charts » du premier trimestre 2025, mettant en lumière les marques les plus influentes sur Instagram, YouTube et TikTok. Pour la première fois, Instagram est intégré au classement, où Netflix arrive en tête avec un score parfait de 100/100. Prime Video (Amazon) domine sur YouTube, tandis que Duolingo prend la première place sur TikTok, confirmant l’impact croissant des plateformes vidéo sur les stratégies sociales des grandes marques. Les « Story Charts » reposent sur une méthodologie précise, analysant l’engagement, la visibilité et la pérennité des marques sur chaque plateforme, avec des pondérations spécifiques adaptées à chaque réseau social.

Pour la première fois, le classement Story Instagram Charts du premier trimestre 2025 révèle les marques les plus performantes sur Instagram, avec Netflix en tête, suivi d’Amazon Prime et de Voyages Pirates. Ce classement met en lumière des stratégies diversifiées, allant des contenus de divertissement aux astuces pratiques, en passant par des approches géographiques et communautaires.

Le taux d’interaction moyen sur Instagram ce trimestre atteint 8,33 %, bien plus élevé que sur YouTube (0,38 %) et TikTok (3,32 %), soulignant la capacité de la plateforme à favoriser l’engagement direct. Parmi les marques les plus remarquables, Voyages Pirates se distingue avec une stratégie axée sur les bons plans et un ton décalé, générant un fort engagement avec 178 publications et un reach de 10 millions. De son côté, Disneyland Paris mise sur une approche “lovebrand” en valorisant l’univers Disney, tandis que Lille Addict s’illustre par une stratégie géographique efficace, offrant aux utilisateurs une exploration dynamique des événements et lieux de Lille.

Sur YouTube, le classement Story YouTube Charts du premier trimestre 2025 montre que les marques continuent d’adopter des stratégies de contenu variées pour capter l’attention des utilisateurs. Prime Video France arrive en tête avec une note de 86,35, suivie de près par Unisport France et Disneyland Paris, qui réussissent à se démarquer grâce à des stratégies de contenu bien ciblées. La plateforme reste complexe en matière d’engagement, avec un taux d’interaction moyen de 0,38%, bien inférieur à celui observé sur Instagram ou TikTok. Cependant, les marques parviennent à générer des résultats significatifs, notamment en termes de vues, avec un taux moyen d’évolution des vues de +421%. Certaines marques, comme Caradisiac, se distinguent par leur capacité à fidéliser une communauté de passionnés grâce à des contenus informatifs, tandis que d’autres, comme Metro France, mettent en avant des concepts originaux et interactifs, tels que des recettes décalées et des challenges. Cette diversité dans les approches témoigne de la richesse et de la flexibilité de YouTube pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur.

Sur TikTok, le classement Story TikTok Charts pour le premier trimestre 2025 met en évidence les marques qui réussissent à capter l’attention d’une audience dynamique et à créer un contenu engageant. Duolingo arrive en tête, suivi de Netflix France et Prime Video France, des marques qui se distinguent par une capacité à fédérer une large communauté grâce à des contenus originaux et adaptés aux codes de la plateforme. TikTok continue de favoriser des stratégies créatives et décalées, avec un taux d’interaction moyen de 3,32%, bien supérieur à celui de YouTube, mais encore loin derrière Instagram.

Parmi les marques les plus remarquables, Action France se démarque par sa fréquence de publication et son contenu inspirant, attirant plus de 100 millions de vues et un taux d’augmentation des abonnés de 19%. La plateforme Deezer, quant à elle, mise sur des formats interactifs et des performances live d’artistes, créant un sentiment de proximité avec les utilisateurs. Les marques du secteur culturel comme Deezer et les géants du streaming, Netflix et Prime Video, se montrent particulièrement efficaces pour s’intégrer dans les tendances virales de la plateforme, alors que les entreprises comme KFC France et Sézane réussissent à générer une forte interaction à travers des contenus inspirants et des challenges créatifs. Cette diversité de stratégies démontre l’importance d’une approche authentique et ciblée pour réussir sur TikTok.

En conclusion, le premier trimestre 2025 confirme la montée en puissance des plateformes vidéo dans les stratégies sociales des grandes marques. Que ce soit sur Instagram, YouTube ou TikTok, chaque réseau social impose ses propres règles, et les marques les plus performantes savent s’adapter à ces spécificités. Netflix, Amazon Prime et Duolingo dominent le classement, mais c’est l’approche diversifiée et créative qui leur permet de se démarquer : des contenus de divertissement captivants, des interactions authentiques et des stratégies géographiques ou communautaires. Ces résultats mettent en lumière l’importance d’un engagement direct et personnalisé, tout en soulignant l’évolution continue des comportements des utilisateurs et des tendances sociales sur les différentes plateformes. Les marques qui sauront rester agiles et innovantes continueront à tirer leur épingle du jeu dans cet écosystème numérique en constante mutation.