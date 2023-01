Placeb’eau, la pilule aux incroyables vertus pour la santé

À avaler 8 fois par jour.

La marque d’eau minérale belge SPA peut ouvrir une bouteille : sa nouvelle campagne “Placeb’eau” vient de produire sa première pilule placebo (le jeu de mots sympa). Son pouvoir ? Elle pousserait l’une des populations les plus consommatrices d’alcool au monde… à consommer plus d’eau.

Mais que renferme ce cachet ? Quel est son secret ? Et bien du vide et… rien. En fait, c’est tout le principe de l’effet placebo : un médicament qui ne contient aucun principe actif, mais qui peut avoir un effet curatif. Alors si elle n’a, de prime abord, aucune répercussion positive directe sur la santé, elle permet de se rappeler l’importance et le privilège de boire cette fameuse molécule H20. Bien entendu, pour que le processus soit efficace, la pilule doit être prise huit fois par jour, avec un verre d’eau. Vous pouvez vous la procurer gratuitement dans les pharmacies et les magasins bio de Belgique, par l’intermédiaire d’un médecin de famille ou directement sur le site officiel de Spa.

La campagne met le doigt sur un problème de société préoccupant dans le pays : nos amis les “Les Diables Rouges” ne s’hydrateraient pas assez. En effet, selon une enquête de Aqualex, 6 Belges sur 10 ne boiraient pas assez d’eau. Des données qui méritent une prise de conscience collective tant d’un point de vue sanitaire qu’économique. Alors pas de “carabistouilles”, pensez à vous hydrater si vous voulez continuer à crier “Santé !” en toute bonne conscience. La Tournée Minérale, le “Dry January” belge ayant lieu en février, se tient prêt.