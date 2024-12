Le SNPTV dénonce les affirmations de YouTube se proclamant 1ere chaîne de France

La télévision se rebiffe.

Dans un communiqué publié le 19 décembre 2024, le Syndicat national de la Publicité TV (SNPTV) conteste fermement les récentes déclarations de YouTube s’affirmant comme « la première chaîne de télévision en France« . En s’appuyant sur des données Médiamétrie, le SNPTV souligne que la télévision reste leader incontesté en termes de couverture et de durée d’écoute. Avec 98 % de couverture mensuelle contre 62 % pour YouTube auprès des 4 ans et plus, et une consommation quotidienne atteignant près de 3 heures pour la télévision contre 26 minutes pour YouTube, les chaînes TV dominent nettement.

Le syndicat remet également en question les chiffres avancés par YouTube sur le retour sur investissement (R.O.I.) publicitaire. Selon une étude d’Ekimetrics, le R.O.I. de la vidéo en ligne n’est que légèrement supérieur à celui de la TV (1,2 fois) et non 1,7 fois, comme l’affirme YouTube. Par ailleurs, la télévision se distingue comme le premier contributeur aux ventes générées par les médias (45 %), loin devant les plateformes de vidéo en ligne (8 %), grâce à une saturation publicitaire trois fois moindre.

Enfin, le SNPTV pointe les limites de YouTube en matière de transparence et de qualité publicitaire. Contrairement à la télévision, dont les audiences sont mesurées par des tiers indépendants comme Médiamétrie, les données de YouTube sont auto-déclarées. En outre, les chaînes TV offrent un environnement premium, sécurisé et optimisé pour l’attention des spectateurs, avec un Video Attention Ratio de 80 %, bien supérieur aux 55 % des plateformes vidéo. Le SNPTV appelle ainsi les annonceurs à interpréter ces chiffres avec prudence et à privilégier une mesure d’audience fiable pour garantir l’équité sur le marché publicitaire.