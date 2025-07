Smash tacle WeTransfer dans une campagne engagée

Une opportunité bien saisie.

Alors que WeTransfer fait face à une polémique mondiale depuis l’annonce controversée de ses nouvelles conditions générales d’utilisation, son concurrent français Smash saisit l’occasion pour affirmer ses engagements en matière de confidentialité. La plateforme souligne que les données de ses utilisateurs ne sont jamais utilisées pour entraîner une intelligence artificielle. La campagne s’adresse principalement à la communauté créative via des visuels pleins d’humour et de références directes à son concurrent.

La controverse autour de WeTransfer est née de la mise à jour de ses conditions générales d’utilisations, prévue pour le 8 août prochain, qui autorise l’exploitation commerciale et l’alimentation des modèles d’intelligence artificielle à partir des fichiers transférés. Cette évolution a suscité une vive inquiétude chez les utilisateurs, pour qui la propriété intellectuelle et la confidentialité sont des priorités. Face à cette situation, Smash se démarque en réaffirmant que « la confidentialité et la propriété intellectuelle des fichiers de nos utilisateurs sont au cœur de notre engagement. Les données envoyées via Smash ne sont ni exploitées, ni analysées, ni utilisées à des fins commerciales ou technologiques. ». Un positionnement également appuyé par une démarche écologique : Smash affiche l’empreinte carbone de chaque transfert, une transparence rare dans le secteur alors qu’elle est vivement questionnée.

Avec des visuels colorés et des messages simples, la campagne insiste sur une différence fondamentale : si les fonctionnalités sont similaires, les principes ne le sont pas. Le choix de l’humour et d’une communication décalée permet à Smash d’aborder un sujet sensible sans dramatiser, tout en mettant en avant son éthique. À l’instar de ce qu’a pu faire un Heetch face à Uber.

Dans un marché largement contrôlé par des acteurs internationaux, cette posture affirmée fait écho à une volonté de souveraineté numérique, en mettant la protection des données au centre des préoccupations. Smash tire parti de la situation délicate de WeTransfer pour s’imposer comme une alternative crédible, pragmatique et respectueuse des droits des utilisateurs.