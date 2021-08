ForYouNight : une soirée dédiée aux TikTokeurs français

C’est ce soir !

Alors que l’application TikTok – possédée par l’entreprise chinoise ByteDance – enregistre 14,9 millions d’utilisateurs actifs en France chaque mois contre 4,4 millions en juin 2019, deux agences ont pour ambition de dédier à la plateforme une soirée spéciale, la #ForYouNight, et d’en faire un rendez-vous récurrent.

Suite à une édition pilote qui s’était déroulée en juin, et avait réuni 30 millions de vues sur les 50 vidéos TikTok créées lors de l’événement, les agences spécialisées Sleeq et La Sauce ont annoncé la tenue effective de « la plus grosse soirée de TikTokeurs » en France. L’évènement se tiendra ce 26 août – c’est-à-dire aujourd’hui – dans un lieu de 2000 m2 en plein centre de Paris.

Des TikTokeurs chevronnés nous feront l’honneur de leur présence, à l’instar de Vito.video (1,3 million d’abonnés), de Batzair (3,8 millions d’abonnés), de Justine Maarc (4,2 millions d’abonnés) ou encore Alizée Yt (1,9 million d’abonnés).

Mais ce n’est pas tout. Les mélomanes et amateurs de fins mets seront aussi comblés : Au programme, des showcases d’artistes, des ateliers proposés par les marques partenaires, mais aussi un bar à milkshake, un atelier muffin, et un bar à bulles. En outre, à l’issue de la soirée, la marque So Shape, sponsor principal de l’événement, fera profiter aux TikTokeurs d’une nuit au sein de l’auberge de jeunesse Hosho.

Distanciation sociale oblige : l’événement sera essentiellement à suivre en ligne avec le #ForYouNight, ainsi que sur les profils des TikTokeurs.