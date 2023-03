L’icône du heavy metal Dee Snider entend mal avec Sennheiser

Comme un appareil auditif, en plus rock.

Le leader mondial de l’audio, Sennheiser, en featuring avec une légende du glam metal comme Dee Snider, ça ne pouvait qu’être rock. Cette nouvelle campagne présente la nouvelle technologie “Conversation Clear Plus” dans un clip comique réalisé par Nalle Sjöblad.

“Monsieur” Dee et son camarade rocker-boomer ont, disons-le franchement, une technique vocale impressionnante… Un amphithéâtre de 2000 étudiants serait similaire à une vulgaire salle de cours pour eux. Alors vous imaginez bien qu’un brouhaha dans un restaurant chic ne les empêchera pas de s’entendre. Et puis après tout, quitte à se comprendre, autant le faire avec style. Malheureusement, si un verre de vin s’est mis à exploser, les tympans des voisins ne devraient pas tarder à lâcher aussi.

Heureusement, la star du groupe Twisted Sister peut compter sur les Conversation Clear Plus : des accessoires hybrides, mi écouteurs, mi appareils auditifs, conçus par Sennheiser et sa maison-mère Sonova, et qui embarquent une technologie d’amélioration vocale permettant aux personnes éprouvant des difficultés à bien saisir les conversations… Dans une salle bruyante telle que la leur par exemple. Avec une autonomie de 9 h par charge, cela devrait aller. L’interprète de ”I Wanna Rock” et de “Leader Of The Pack” peut maintenant finir sa conversation et ses brocolis en toute quié-attitude.