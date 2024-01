Les facteurs de réussite de votre SEO en 2024 selon Semrush

Google plus que jamais fada de contenus pertinents pour son moteur.

Semrush dévoile une étude sur les nouveaux critères de classement de Google, mettant en lumière un changement significatif dans la stratégie du moteur de recherche numéro un au monde. Alors que l’optimisation SEO prévalait auparavant, Google privilégie désormais la pertinence et la qualité des contenus pour déterminer les positions dans les résultats de recherche. Cette évolution incite les créateurs de contenu à se concentrer davantage sur les besoins des lecteurs que sur les exigences algorithmiques.

L’analyse approfondie de plus de 300 000 résultats Google par Semrush révèle que la pertinence du texte et le trafic organique de l’URL et du domaine sont les facteurs prédominants influençant le classement SERP. Julie Farley, directrice de marketing EMEA chez Semrush, souligne l’importance croissante de la qualité du contenu pour une expérience utilisateur positive. Créer des contenus pertinents et de haute qualité non seulement augmente les chances d’un meilleur classement, mais construit également une réputation solide, essentielle pour le succès en ligne à long terme.

L’étude détaille l’anatomie d’un contenu performant, mettant en évidence la corrélation étroite entre la pertinence du texte et le positionnement dans les résultats de recherche. Les pages les mieux classées sont caractérisées par un contenu de qualité, conforme aux directives de Google. Outre la concentration sur le contenu interne, l’importance de construire une présence externe solide avec un réseau de backlinks bien sélectionné est soulignée. Cependant, l’étude met également en avant les éléments à soigner, tels que le nombre de tableaux, l’âge du contenu en jours, le nombre de mots dans le titre, le taux de rebond et le temps de réponse du serveur, tous liés à l’expérience utilisateur.

En conclusion, cette étude de Semrush offre des insights cruciaux pour les créateurs de contenu cherchant à maximiser leur visibilité en ligne dans un paysage où la pertinence et la qualité priment désormais dans les critères de classement de Google.