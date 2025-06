Inoxtag lance son propre “Qui veut être mon associé” avec Revolut

Une campagne d’influence ambitieuse, utile et (sacrément) bien pensée.

Ce week-end, Inoxtag a annoncé sur ses réseaux “The Project”, une opération montée avec Revolut. Le principe ? Offrir 150 000 € et un accompagnement à un projet entrepreneurial porté par un membre de sa communauté – ou n’importe qui d’autre. Une sorte de Qui Veut Être Mon Associé, mais version accessible à tous, sans piston, ni plateau télé – juste la home page de YouTube.

D’un côté, Inoxtag. Depuis deux ans, le créateur de contenu s’est lancé dans des projets, parfois fous (gravir l’Everest) qu’il mène à bout en documentant chaque étape, avec une authenticité applaudie par les internautes. Aujourd’hui, il passe le relais à sa communauté en lui offrant la possibilité de concrétiser ses propres idées. Il l’a annoncé de manière simple et directe comme il sait si bien le faire dans un live d’un peu moins d’1 heure sur YouTube.

De l’autre, Revolut. La néobanque continue d’élargir son territoire avec une offre business pour les entrepreneurs, indépendants et TPE. Plutôt que d’en parler frontalement, elle choisit ici de le montrer, en aidant concrètement quelqu’un à lancer son projet. Du “Show, don’t tell” parfaitement exécuté– le tout à travers une campagne indéniablement esthétique.

Pas besoin d’être influenceur, ni même fan d’Inox pour postuler. Tout le monde – même les mineurs– peut candidater avec son idée ou son projet. Une sélection des meilleurs dossiers sera présentée dans une série de vidéos, et la communauté votera pour désigner le grand gagnant.

Celui-ci repartira avec un chèque de 150 000 €, un accompagnement de Revolut pour structurer son projet, et une belle visibilité offerte par Inox. À la clé : une vraie rampe de lancement pour un projet qui, sans cela, aurait pu rester dans un tiroir.

Quand on pense campagne d’influence, on imagine rarement ce genre de projet. Résultat : cette initiative sonne juste. Ici, pas de produit déguisé, pas de storytelling artificiel. Revolut et Inoxtag parlent vrai, et mettent leur puissance au service de ceux qui les suivent. C’est simple, mais puissant. Et surtout, ça respecte l’intelligence de la communauté.

Pour déposer votre projet et tenter votre chance, c’est par ici…