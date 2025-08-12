Pour ses matelas, IKEA utilise des témoignages clients d’un nouveau genre

Par Iris M. le 12/08/2025

Temps de lecture : 1 min

Éloge des somniloques.

Et si vos rêves devenaient une publicité ? C’est l’angle choisi par IKEA Canada et l’agence Rethink dans la campagne « Sleep Talk Reviews », lancée en juillet 2025. Le principe : enregistrer les paroles de dormeurs pour en faire un argument de confort. Selon l’enseigne, les propos prononcés dans le sommeil seraient la preuve d’un repos profond — et donc d’un matelas performant.

Pendant deux nuits, plusieurs volontaires dont on savait qu’ils parlaient dans leur sommeil ont été installés sur les matelas ÅKREHAMN et VÅGSTRANDA, dans un magasin IKEA de North York, à Toronto. Des caméras et micros ont enregistré leurs chuchotements nocturnes, ensuite condensés en une minute de campagne.

Les extraits retenus oscillent entre l’absurde et le poétique : « Wheresh de bungee », « Heh. Toilet paper. Who cares? » ou encore « I want forgive the dolphin ». Des « témoignages » involontaires, transformés ici en argument de vente.

Le dispositif est diffusé à la radio, sur Spotify, sur les réseaux sociaux et sur un panneau d’affichage à Toronto, accompagné du slogan : « Their sleep does all the talking » (rien de plus parlant que leur sommeil). Le casting repose principalement sur des proches de personnes sujettes au somniloquisme, avec quelques figurants pour les besoins visuels.

Crédits

  • Annonceur : IKEA
  • Agence : Rethink
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

