Heinz dévoile le lien caché entre son logo et les frites

Par Iris M. le 12/09/2025

Temps de lecture : 2 min

Heinz met en lumière un détail graphique que tout le monde avait sous les yeux sans y prêter attention. Avec sa campagne mondiale “Looks Familiar”, orchestrée par Rethink, la marque révèle que son logo en forme de “keystone” épouse parfaitement la silhouette des boîtes de frites servies dans le monde entier. Une évidence visuelle qui vient renforcer un duo déjà universel : frites et ketchup.

Déployée dans huit marchés clés — États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Brésil, Allemagne, Émirats arabes unis et Chine — la campagne s’appuie sur de l’affichage, de la vidéo, du contenu digital et des relais sociaux. Deux partenariats lui donnent plus de croquant : avec Uber Eats, où une bouteille de Heinz est proposée à moitié prix avec une commande de frites, et avec Carl’s Jr., qui offre frites et ketchup Heinz dès 30 dollars de commande.

Cette prise de parole s’inscrit dans la continuité de la plateforme mondiale “It Has To Be Heinz”, lancée en 2023 pour unifier la communication de la marque. Elle intervient aussi dans un contexte stratégique : la scission récente de Kraft Heinz en deux entités distinctes, dont l’une centrée sur les condiments. Un rappel opportun de la place incontournable de Heinz dans un marché où la bataille de parts de voix est aussi féroce que celle des parts de marché.

En révélant ce qui était “caché à la vue de tous”, Heinz transforme un constat banal en atout de branding. Mais derrière l’effet “clin d’œil”, certains verront surtout un procédé publicitaire bien connu : faire de l’évidence un argument. Pensez au “It’s toasted” de Lucky Strike dans Mad Men, ou encore aux pâtes aux oeufs frais de Lustucru

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Heinz
  • Agence : Rethink
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : Global

Recommandé pour vous

Un smoothie ketchup signé Heinz

Un smoothie ketchup signé Heinz

Marques

Pour ses matelas, IKEA utilise des témoignages clients d’un nouveau genre

Pour ses matelas, IKEA utilise des témoignages clients d’un nouveau genre

Marques

IKEA capture les paroles des dormeurs pour vanter la qualité de ses matelas

IKEA capture les paroles des dormeurs pour vanter la qualité de ses matelas

Insolite

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : Olyn

Scan booksponsorisé

New York prend vie à Paris le temps d’une immersion éphémère

New York prend vie à Paris le temps d’une immersion éphémère

Agence : Hungry and Foolish

Scan Booksponsorisé

2ème étoile du label RSE Agence Actives pour dps

2ème étoile du label RSE Agence Actives pour dps

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

Heroiks lance Versus : un nouveau modèle d'agence créative 100% IA générative

Heroiks lance Versus : un nouveau modèle d'agence créative 100% IA générative

Agence : HEROIKS

Scan Booksponsorisé

Avec Canal+, le sport c'est la vie

Avec Canal+, le sport c'est la vie

Agence : BETC

Scan Booksponsorisé

La saga Reef de Free est de retour pour sa 4e saison

La saga Reef de Free est de retour pour sa 4e saison

Agence : BUZZMAN

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant