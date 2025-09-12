Heinz dévoile le lien caché entre son logo et les frites

Heinz met en lumière un détail graphique que tout le monde avait sous les yeux sans y prêter attention. Avec sa campagne mondiale “Looks Familiar”, orchestrée par Rethink, la marque révèle que son logo en forme de “keystone” épouse parfaitement la silhouette des boîtes de frites servies dans le monde entier. Une évidence visuelle qui vient renforcer un duo déjà universel : frites et ketchup.

Déployée dans huit marchés clés — États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Brésil, Allemagne, Émirats arabes unis et Chine — la campagne s’appuie sur de l’affichage, de la vidéo, du contenu digital et des relais sociaux. Deux partenariats lui donnent plus de croquant : avec Uber Eats, où une bouteille de Heinz est proposée à moitié prix avec une commande de frites, et avec Carl’s Jr., qui offre frites et ketchup Heinz dès 30 dollars de commande.

Cette prise de parole s’inscrit dans la continuité de la plateforme mondiale “It Has To Be Heinz”, lancée en 2023 pour unifier la communication de la marque. Elle intervient aussi dans un contexte stratégique : la scission récente de Kraft Heinz en deux entités distinctes, dont l’une centrée sur les condiments. Un rappel opportun de la place incontournable de Heinz dans un marché où la bataille de parts de voix est aussi féroce que celle des parts de marché.

En révélant ce qui était “caché à la vue de tous”, Heinz transforme un constat banal en atout de branding. Mais derrière l’effet “clin d’œil”, certains verront surtout un procédé publicitaire bien connu : faire de l’évidence un argument. Pensez au “It’s toasted” de Lucky Strike dans Mad Men, ou encore aux pâtes aux oeufs frais de Lustucru.