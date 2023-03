Raymonde embrasse la 1re place du Top 5 Scan Book de février avec KissKissBankBank

Parce que c'est votre projet.

Avec un total de 6760 points pour sa campagne KissKissBankBank, l’agence Raymonde est le grand gagnant du Top 5 Scan Book de février !

Le pionnier du financement participatif en France, KissKissBankBank, fait désormais confiance à l’agence créative indépendante Raymonde pour parler à son public. Fruit originel de leur collaboration, cette première campagne d’affichage prouve, noir sur blanc, que ce n’était pas mieux avant.

C’est un fait, nous sommes généralement plus affectés par les mauvaises nouvelles que par les bonnes, nous voyons certainement plus les défauts que les qualités et nous gardons en tête l’idée d’un monde forcément plus noir qu’hier. En réalisant cette campagne, diffusée à Paris, Bordeaux et Lyon, Raymonde remet les pendules à l’heure, avec humour, à ce biais de négativité générale. Et afin de se faire entendre correctement, l’agence parisienne a collaboré avec le média Konbini pour la création de vidéos relatant les débuts tumultueux de trois créatrices et entrepreneuses engagées, à une époque où KissKissBankBank n’était pas encore présent pour soutenir leurs projets. Un plan presse et un dispositif digital et social media qui s’étendra sur les six prochains mois.