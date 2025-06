Darty crée sa première télénovela

Amour, trahison et grille-pain.

L’annonceur Darty, accompagné de l’agence Publicis Conseil, investit cet été un territoire inattendu : celui de la télénovela. À travers une mini-série vidéo diffusée sur les grandes plateformes, la marque entend illustrer l’un des piliers de sa nouvelle stratégie « Beyond Everyday » : créer un lien plus complice et créatif avec ses clients. La campagne vise ainsi à renouveler les codes de la communication dans le secteur de la distribution électroménager.

Le choix du format télénovela ne doit rien au hasard : populaire, codifié, immédiatement reconnaissable, il permet à la marque de jouer sur les ressorts de l’exagération et du feuilleton pour attirer l’attention en période estivale. Ce registre volontairement décalé permet à Darty de proposer un contenu divertissant tout en restant ancré dans son univers de marque.

En parallèle de cette série, Darty active un levier d’interaction via le « Grand Quiz Télénovelas Darty« , un jeu concours accessible en ligne, qui permet de remporter des produits conçus pour passer « un été au frais ». Une manière d’ajouter une dimension participative à l’opération, tout en liant l’expérience à l’offre produit.

Avec cette campagne, Darty poursuit sa logique de marque relationnelle en testant un format narratif peu usité dans le secteur. Reste à savoir si ce nouvel épisode séduira au-delà du clin d’œil.