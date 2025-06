Publicis lance George, un lion influenceur pour Cannes

Bye bye Super Bowl.

Et si la star de Cannes cette année n’était ni en métal, ni sur la scène du Palais, mais à poils ? Pour les Cannes Lions 2025, Publicis mise sur George, un véritable lion devenu ambassadeur d’une démonstration grandeur nature de l’efficacité de l’influence.

L’objectif : prouver qu’avec un bon réseau de créateurs, un soupçon d’IA et un félin charismatique, il est possible de générer la portée d’un spot du Super Bowl… pour une fraction du prix.

Ce lundi 16 juin prochain, George fera ses débuts sur les réseaux sociaux, dans une vidéo co-publiée par deux mastodontes du contenu animalier : Shandor Larenty (9,3M sur TikTok, 596K sur Instagram) et Pubity (40M sur Instagram, 17M sur TikTok). L’idée : transformer ce lion anonyme en véritable star virale à Cannes.

Derrière cette opération, Influential, la plateforme récemment acquise par Publicis via Captiv8, capable d’activer plus de 19 millions de créateurs dans le monde. Grâce à cette puissance de feu – 90 % des influenceurs à plus d’un million d’abonnés, 95 % à plus de 5 000 –, le groupe vise un chiffre symbolique : 127 millions d’impressions, soit l’audience moyenne d’un spot du Super Bowl.

Sur place, l’opération s’étendra jusque dans les rues et sur les plages de la Croisette. Des écrans digitaux mettront en parallèle les coûts d’un dispositif influenceur et ceux d’une présence classique à Cannes : billets d’avion en business, soirées fastueuses, ou encore frais d’inscriptions aux Lions. De quoi faire réfléchir les marketeurs présents au festival.

Le tout sera renforcé par un QR code renvoyant vers un outil ludique permettant de calculer son propre potentiel de reach via : reachcalculator.influential.co.

Et pour suivre la performance de George en temps réel, direction la plage privée du groupe. Un écran installé sur l’Influential Beach affichera les impressions, les likes, les partages… bref, le rugissement numérique du lion.

En lançant cette opération, Publicis ne cherche pas seulement à faire le show sur la Croisette. Il s’agit aussi de montrer concrètement que l’influence – combinée à la donnée et à l’intelligence artificielle – peut devenir un levier à part entière dans un plan média.

« Avec chaque acquisition — de Captiv8 à Influential — et chaque innovation comme CoreAI, nous construisons une plateforme prête pour l’avenir, pour aider nos clients à naviguer dans un écosystème marketing toujours plus exigeant. À Cannes cette année, notre objectif est de transformer le buzz autour de l’IA en résultats business concrets », déclare Arthur Sadoun, CEO de Publicis Groupe.

George ne repartira peut-être pas avec un Lion, mais il pourrait bien être l’animal le plus visible – et le plus tactique – de toute la Croisette.