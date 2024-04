Voici un résumé des nouveautés du mois sur Google Ads grâce au podcast Déclick de Jérémy Lacoste

SGE & DMA... ces 2 acronymes n'ont pas fini de faire parler d'eux !

Voilà bien des années que nos méthodes de communications se sont diversifiées, pourtant, les “nouveaux” canaux digitaux ne sont pas toujours évidents à saisir. Et quoi de plus frustrant qu’une campagne bien pensée, bien réalisée, mais qui ne reçoit pas la reconnaissance qu’elle mérite ? Pour éviter que cela ne se produise, Jérémy Lacoste, consultant SEA et head of acquisition, analytics & CRM marketing de Meilleurtaux, a créé Déclick, son podcast spécialisé sur Google Ads. Si la performance de vos campagnes vous tient à cœur, c’est par là !

De nouveaux épisodes de ce podcast sortent tous les week-ends. Dans celui qui vient de paraître, Jérémy Lacoste traite des dernières actualités Google sous le prisme du marketing :

1 – DMA & après ? 1er bilan après 1 mois de déploiement :

– La très grande majorité des annonceurs ont vu leur liste d’audience fondre, limitant ainsi l’impact des campagnes Performance Max.

– L’UE investigue sur Google pour violation du principe d’auto-préférence. Dans le viseur : Google Shopping, Flight & Hotel.

– Visibilité accrue des sites de lieux avec notamment Pages Jaunes en tête.

2 – Quoi de neuf du côté de la SGE ?

2 nouvelles études viennent confirmer que l’impact sera important. D’abord, celle de Raptive qui estime une baisse de 25 % de trafic et estime le préjudice autour de 2 milliards de dollars pour ses 5 000 éditeurs ; puis celle d’Authoritas qui montre que 50 % des résultats SGE sont accompagnés d’annonces SEA. À quand un démarrage en France ?

3 – Disney+ ouvre son inventaire

Alors que Netflix a fait le choix de Xandr ; Amazon Prime celui de faire cavalier seul ; Disney+ a mis à disposition son inventaire auprès de DV 360 et The Trade Desk. Malin.

4 – Product studio

L’outil de création visuel à destination des e-commerçants continue son déploiement dans les pays anglo-saxons et propose même désormais des templates saisonniers : Saint-Patrick, fête des Mères, etc.

5 – Changement dans les métriques

Google fait évoluer certaines de ses métriques, notamment la top position qui désormais peut désigner des annonces présentes au milieu de la SERP. Manière d’introduire l’idée que le moteur va désormais mélanger SEO & SEA.

6 – Google sort les dents

5,5 milliards d’annonces bloquées et quasiment 13 millions de comptes bloqués en 2023. La fraude s’accélère dans le search obligeant Google a renforcé sa politique de compliance.

7 – Meridian, le MMM qui promet

Alors que la fin des cookies tiers est toujours en ligne de mire pour Q4 2024, Google commence à mettre à disposition un modèle MMM open source permettant aux annonceurs d’estimer la contribution de ses campagnes en s’affranchissant des cookies.

8 – Updates en masse chez Microsoft

– Copilot est désormais intégré dans Microsoft Ads et permet d’aider les annonceurs dans le pilotage des campagnes.

– Performance Max est live sur tous les comptes. La vidéo et smart shopping ne devraient pas tarder à arriver.

– Une nouvelle plateforme à l’UX très Google devrait arriver prochainement.

On vous a ouvert l’appétit ? Le plat principal, c’est par ici !