Les tendances d’automne selon Pinterest : le vintage en vogue chez la Gen Z

Les friperies reviennent en force.

Pinterest met en lumière les tendances émergentes de cet automne 2025 chez la génération Z, particulièrement engagée dans la consommation responsable et la seconde main. Le rapport dévoilé par la plateforme révèle une explosion de 550 % des recherches liées aux « trouvailles de rêve en friperie » ainsi qu’un bond spectaculaire de 1 074 % pour l’« esthétique vintage d’automne ». Ces chiffres traduisent un véritable engouement pour le shopping en friperie, non seulement dans le secteur de la mode, mais aussi dans la décoration et la cuisine. La campagne, relayée sur les supports digitaux de Pinterest, concerne principalement les pays européens, où les jeunes consommateurs réinventent leur rapport à la consommation à travers des choix plus durables et créatifs.

Mode

La génération Z s’approprie aussi les accessoires anciens, notamment les montres analogiques et à gousset, renforçant cette tendance à personnaliser les tenues par des pièces uniques. Le rapport mentionne aussi une montée des looks à pois (+699 %), ainsi qu’un regain d’intérêt pour la mode babydoll des années 1960, avec des robes et tenues de soirée revisitées.

– Tenues preppy pour femmes : +47 680 %

– Haut à pois : +940 %

– Montre vintage pour hommes : +65 %

– Babydoll des années 60 : +2 514 %

Décoration

Au-delà des vêtements, le goût pour la seconde main s’étend à l’univers de la décoration intérieure. Le revival de l’Art Déco, adapté aux codes de 2025, se traduit par une décoration mêlant élégance rétro et modernité. Les recherches concernant la rénovation et la décoration de bureaux augmentent fortement, avec une préférence pour des espaces à la fois confortables et inspirants. Le retour des carreaux vintage, en terre cuite ou en céramique, témoigne de cette volonté d’insuffler une signature unique aux intérieurs. Cette tendance traduit un désir de personnalisation qui dépasse la simple mode, visant à créer des environnements qui reflètent une identité tout en restant accessibles.

– Décoration chic de bureau : +1 543 %

– Rénovation de bureau : +2 652 %

– Carrelages vintage : +1 107 %

– Intérieur Art Déco années 20 : +745 %

– Déco de seconde main : +283 %

– Cuisine seconde main : +1 012 %

Beauté

Sur le plan de la beauté, la génération Z s’oriente vers une esthétique « glam grunge », un maquillage inspiré des années 90 et 2000 qui mêle audace et naturel. Le layering s’applique également aux parfums, avec des combinaisons chaudes et réconfortantes à base de pomme, vanille ou caramel, apportant une dimension cocooning aux rituels de soin. L’innovation cosmétique s’appuie sur des ingrédients issus de la « science marine », notamment l’ADN de saumon et l’essence d’escargot, qui se positionnent comme des incontournables pour une peau éclatante en automne.

– Maquillage grunge propre : +652 %

– ADN de saumon : +623 %

– Coupe pixie chic : +2 435 %

– Parfums d’automne : +77 %

Voyages

Enfin, les aspirations à l’évasion ne sont pas en reste. Pinterest signale une montée des recherches liées aux escapades bucoliques, que ce soit dans les campagnes européennes, comme en Suisse ou en Angleterre, ou dans des destinations plus exotiques, notamment le Brésil et la Grèce. Ces voyages rêvés s’accompagnent d’une attention portée aux tenues adaptées et à des expériences authentiques, en phase avec la quête d’originalité et de personnalisation.

– Campagne suisse : +367 %

– Beauté du Brésil : +119 %

– Coucher de soleil au Brésil : +70 %

– Nuit à Santorin : +83 %

Food

Les gourmandises automnales se déclinent aussi en formats mini, avec un intérêt marqué pour les focaccias sucrées décorées et les mini-pâtisseries, qui apportent une touche ludique et conviviale aux buffets et goûters. Cette tendance culinaire, bien qu’anecdotique, illustre la volonté de la génération Z de concilier plaisir, partage et esthétisme dans tous les aspects de la vie quotidienne.

– Pain focaccia décoré : +237 %

– Pain focaccia sucré : +218 %

– Mini-pâtisseries : +281 %

– Idées de mini desserts : +529 %

Le rapport Pinterest d’automne 2025 esquisse le portrait d’une génération Z qui conjugue style, créativité et conscience environnementale. Qu’il s’agisse de vêtements chinés, de décors Art Déco revisités ou de recettes miniatures, chaque choix semble motivé par l’envie d’affirmer une identité tout en limitant l’impact sur la planète. Loin de suivre aveuglément des tendances imposées, ces jeunes consommateurs façonnent leurs propres codes, prouvant que l’esthétique et la durabilité peuvent coexister sans compromis.

La totalité des tendances automnales de Pinterest est à retrouver ici.