Pinterest dévoile un rapport sur ses utilisateurs masculins

Nouveaux usages, nouveau public.

Pinterest dévoile ce mois-ci un rapport inédit sur l’usage de sa plateforme par les hommes, avec en ligne de mire un objectif clair : capitaliser sur une audience en forte croissance, en particulier chez les 18-43 ans. L’étude s’accompagne du lancement de “Pinterest Man”, un espace éditorial dédié. Une manière pour la plateforme d’amplifier sa proposition auprès d’un public souvent sous-estimé dans l’univers des réseaux sociaux visuels.

Longtemps perçue comme une plateforme féminine, Pinterest attire désormais plus d’un tiers d’utilisateurs masculins. Leurs centres d’intérêt s’organisent autour du bien-être, du style, de la parentalité ou encore de l’entrepreneuriat. Les recherches liées au Pilates (+300 % pour les tenues), au soin de la peau (+45 %), ou aux applications d’investissement (+620 %) illustrent une approche plus globale de la masculinité.Les hommes ne consultent pas Pinterest de manière passive, mais l’utilisent comme un outil pour s’inspirer, se renseigner et planifier leurs projets.

Sur Pinterest, les hommes multiplient les recherches autour de leurs centres d’intérêt, qu’ils soient pratiques, personnels ou créatifs. Ils s’informent, s’inspirent pour améliorer leur style, découvrir le nail art ou encore explorer le design en impression 3D. D’autres cherchent à mieux organiser leur budget ou encore à créer leur entreprise. Entre soin de soi, tech, famille ou projets de vie, leurs usages révèlent une masculinité plus ouverte, curieuse et connectée à ses envies.

La plateforme mise sur un contexte perçu comme plus positif et moins anxiogène que d’autres réseaux sociaux. Cette promesse d’un espace “safe” pour exprimer ses passions s’ancre dans une volonté de rupture : moins de performativité, plus de sincérité. L’acteur et entrepreneur Patrick Schwarzenegger, ambassadeur de l’initiative, résume cette posture : « Pinterest est mon arme secrète (…). Pour moi, c’est sur Pinterest que chaque nouvelle aventure créative commence. »

Avec cette opération, Pinterest tente de redéfinir le périmètre de l’inspiration masculine en ligne, tout en offrant aux marques une opportunité de s’adresser à une cible curieuse, impliquée, et fidèle. Un territoire à défricher, certes, mais où les premiers signaux sont prometteurs.