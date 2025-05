Naming : BNP Paribas s’offre un cinéma Pathé à Paris

Du financement jusqu'à la diffusion des films.

C’est une première en France : un cinéma co-brandé entre un exploitant et une banque. Le 5 mai, le « Pathé BNP Paribas » a officiellement ouvert ses portes à Paris, dans le quartier d’Opéra (2ᵉ arrondissement). Un nouveau modèle de partenariat entre marque et culture, qui mêle naming, innovation technologique et expérience client.

BNP Paribas et Pathé annoncent ainsi un partenariat d’une durée de cinq ans autour de ce complexe de sept salles fraichement rénové, dont une salle IMAX Laser, situé au 32 rue Louis Le Grand, dans les anciens locaux du Pathé Opéra Premier. La banque donne son nom à l’établissement, ce qui est une première dans l’Hexagone pour un cinéma.

Ce naming vise à affirmer l’ancrage culturel de BNP Paribas, partenaire historique du cinéma depuis 1994. La banque soutient notamment le Festival de Cannes, La Fête du Cinéma ou encore des restaurations de films anciens.

« Depuis plus de cent ans, BNP Paribas accompagne le cinéma avec passion en France et à l’international. Le 7ème art traverse les époques et la salle continue de permettre au public de partager de grands moments d’émotion. Nous sommes très heureux d’être aux côtés de Pathé pour faire revivre ce cinéma emblématique et poursuivons nos actions pour encourager le plus grand nombre à venir en salle. », précise Élise Hermant, directrice de la communication et membre du comité exécutif de BNP Paribas.

Le cinéma Pathé BNP Paribas se veut à la pointe de la technologie, avec des équipements dernier cri, une offre de restauration revisitée et des espaces de convivialité pensés pour une audience urbaine. Les clients de BNP Paribas y bénéficient d’avantages exclusifs : des tarifs préférentiels, des avant-premières et des expériences immersives.

Le partenariat s’étend également à la programmation, avec une volonté d’ouvrir les lieux à des événements culturels, des projections spéciales et des rendez-vous thématiques.

Le début d’une nouvelle tendance où les marques seront de plus en plus présentes dans les salles obscures ?