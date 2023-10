Le film Mean Girls diffusé en intégralité sur TikTok pour le 3 octobre

Et en bonus, le tombeur qu’a été Jonathan Bennett.

Hier, nous étions le 3 octobre. Savez-vous ce que cette journée à de spécial ? Enfin, en plus d’être la fête des amoureux et le jour ou Héraclius prend le pouvoir à Constantinople ? C’est aussi canoniquement une journée associée au film Mean Girls (Lolita malgré moi en VF), sorti il y a bientôt 20 ans et qui a en toutes ces années bien eu le temps de bercer une génération. Impossible de ne pas profiter de l’occasion pour faire une véritable ode au film iconique !

Tout commence quand Cady Heron (Lindsay Lohan) à le coup de foudre pour Aaron Samuels (Jonathan Bennett), un camarade de classe particulièrement mignon. Évidemment, à chaque fois que celui-ci lui adresse la parole, celle-ci y voit un signe que son crush est réciproque. L’une de ces interactions l’amène à lui demander “On est quel jour ?”, question à laquelle elle répond “Le 3 octobre”. Une interaction qui change tout.

Pour répandre l’amour de ce film qui est potentiellement inconnu des plus jeunes générations, qui n’ont pas grandi avec, Paramount Films a décidé de le rendre accessible gratuitement et en entier le 3 octobre seulement… sur TikTok ! Et pour cause, c’est là l’un des réseaux sociaux préférés de la gen Z, et plus particulièrement des 16-18 ans.

Mean Girls—the entire movie—can now be officially watched on TikTok.



Paramount uploaded the whole movie in honor of October 3rd. Awesome.



Watch: https://t.co/swtI8dWedZ pic.twitter.com/GxbA7kCwAQ — Jack Appleby (@jappleby) October 3, 2023

Cette manière de regarder des films est novatrice, mais se montre également prometteuse au vu de l’affection qu’ont les jeunes pour les réseaux sociaux. D’autant plus que les clips, présents à foison sur TikTok, représentant différents moments d’un film ou d’une série, sont très efficaces pour donner envie de voir en entier ce dont ils sont extraits. Une opportunité qui tombe à plat quand on sait que depuis août 2023, le film n’est plus disponible sur Netflix.

Bref, voilà un nouveau genre de promotion cinématographique : diffuser en intégralité un film sur TikTok, et cela de façon éphémère. Gageons que l’expérience sera probablement reproduite à l’avenir, en espérant que le film soit adapté au format vertical 9/16 ce qui n’était malheureusement pas le cas pour Mean Girls.

Et comme pour donner encore plus envie à vos yeux émerveillés, voilà un aperçu de ce qu’est devenu ce beau jeune homme aux sourcils fournis, 19 ans après le film. Sans oublier que ses conseils sont plutôt pertinents.