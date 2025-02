Pour la Saint-Valentin, O’Tacos lance son app de rencontre

L’amour en mode French Tacos.

O’Tacos dévoile O’Match, un service de rencontre intégrée à son app officielle. Disponible sur iOS et Android, cette nouvelle fonctionnalité vise à rassembler les amateurs de French Tacos autour d’une passion commune : la gourmandise. Entre le 14 et le 20 février, les utilisateurs pourront swiper sur des profils et débloquer des réductions surprises en fonction de leurs choix.

Avec cette initiative, O’Tacos joue la carte du second degré en transformant l’expérience client en un jeu de séduction culinaire. L’objectif ? Offrir aux fans de la marque un moyen original d’échanger, tout en profitant d’offres exclusives. “Parce que l’amour passe aussi par l’assiette”, souligne la campagne, qui s’inscrit dans une tendance où la nourriture devient un vecteur de lien social, voire romantique.

Reste à voir si l’app permettra de véritables rencontres… ou si l’amour du french tacos surpassera celui des potentiels matchs. Une chose est sûre : pour O’Tacos, cette Saint-Valentin sera aussi croustillante que généreuse.