United Airlines recrute Oscar du Muppet Show pour son biocarburant

Un truc entre Cetelem et le Grinch.

Oscar, la marionnette du légendaire Muppet Show, vole au secours de la campagne aérienne United Airlines pour défendre le carburant d’aviation durable.

C’est un fait, responsabilité environnementale transport aérien ne font pas toujours bon ménage. L’année passée, Greenpeace avait sonné les cloches aux sept plus grandes compagnies aériennes d’Europe face à leurs piètres mesures pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Et après le cas KLM Royal Dutch Airlines en juillet dernier, c’était au tour de la compagnie Lufthansa d’être accusée de greenwashing.

Vous l’aurez compris, l’union du transport aérien et de l’éco-responsabilité, imposé par l’urgence climatique, a, peu ou prou, les mêmes conséquences qu’un mariage forcé. Malgré tout, de nombreuses expérimentations et innovations – comme les biocarburants et l’hydrogène – sont développées pour rendre le transport aérien plus durable. Air France a notamment mené avec succès son premier vol long-courrier grâce à de l’huile de cuisson. La bague de fiançailles n’est donc pas à jeter à la poubelle…

En parlant de poubelle, cet amour impossible a fait bondir Oscar the Grouch de son dépotoir plein d’ordures, direction les bureaux de United Airlines pour devenir responsable des déchets attitrés (si seulement trouver un emploi était si facile). La compagnie l’a affirmé : “United a investi dans une production de carburant d’aviation plus durable que n’importe quelle autre compagnie aérienne dans le monde, et de loin”.

Il est sûr qu’après ces dires, une pression énorme pèse sur son pelage vert. Le personnage emblématique de Sesame Street balade son énergie comique dans pas moins de 30 vidéos, aux côtés de vrais employés, dans l’objectif de promouvoir les avantages du carburant d’aviation durable, dit SAF. Il fallait bien trouver une façon créative de communiquer sur les efforts mis en place…