Google lance Opal, un outil IA pour faciliter la création d’applications

1 app, 0 code.

Google a officiellement lancé Opal le 24 juillet dernier : un nouvel outil expérimental disponible en bêta publique aux États-Unis et développé par Google Labs. Conçu pour faciliter la création d’applications d’intelligence artificielle, Opal s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs. L’outil permet de concevoir des mini-applications en combinant des prompts, modèles IA et outils variés, le tout via un langage naturel et une interface visuelle. Cette innovation s’inscrit dans la tendance du « vibe-coding », un secteur en croissance où la complexité du code est remplacée par des interfaces plus simples et accessibles. “Ceci est une révolution”.

Opal permet de créer et de visualiser des processus, c’est-à-dire des étapes à suivre pour réaliser une tâche. L’utilisateur décrit simplement la logique qu’il souhaite appliquer et Opal construit automatiquement le schéma visuel correspondant. Il est ensuite possible de modifier chaque étape via un éditeur graphique ou des commandes en langage naturel. Lorsque l’application est prête, elle peut être partagée instantanément avec d’autres utilisateurs via un simple lien et un compte Google. Pour faciliter la prise en main, une galerie de modèles préconçus est également proposée, permettant de démarrer rapidement et de personnaliser selon ses besoins. À l’instar de ce qui se faisait alors pour les blogs et sites internet.

Cette approche offre une nouvelle manière de créer avec l’IA, mettant l’accent sur la simplicité et la puissance, sans la nécessité de maîtriser le code. Google présente ainsi Opal comme un outil pour accélérer le prototypage d’idées, valider des concepts ou encore concevoir des applications personnalisées pour améliorer la productivité au travail. Opal mise sur une interface intuitive et une intégration fluide pour toucher un large public.

Gauthier Nadaud, fondateur & ex CEO de Smiirl (objets connectés destinés aux entreprises, comme les fameux compteurs de likes Facebook), nous propose son retour d’expérience via une agence créative entièrement automatisée par des agents IA générée sur Opal : “Je me suis créé mon moni BETC”, proclame-t-il ainsi sur LinkedIn. Il décrit alors un processus complet allant de la création d’un packshot à la rédaction des briefs, chaque étape étant gérée par l’outil avec une qualité « bluffante ». Bien que le projet reste confidentiel, cette expérimentation illustre bien le potentiel d’Opal pour la publicité et le marketing. Reste à voir si Google étendra bientôt son expérimentation au-delà des frontières américaines.