CTV : Olyzon déploie ses agents IA et s’implante aux États-Unis

L’adtech française traverse l'Atlantique avec ses IA.

Olyzon, adtech française spécialisée dans la publicité sur télévision connectée (CTV), a annoncé ce 16 avril 2025 son lancement aux États-Unis. À cette occasion, la start-up déploie sa plateforme agentique basée sur l’IA et installe son CEO et cofondateur, Jules Minvielle, à New York pour piloter cette expansion stratégique. Fondée en 2024, Olyzon entend s’imposer sur un marché estimé à plus de 238 millions de spectateurs de CTV en 2025, avec une technologie spécifiquement conçue pour les enjeux publicitaires de ce support.

Selon Olyzon, les outils hérités du display peinent à répondre aux logiques propres à la CTV. La startup propose une approche “AI-native” avec des agents intelligents dédiés, capables de piloter les campagnes, optimiser les investissements publicitaires et activer un ciblage contextuel ultra-granulaire, jusqu’au niveau du programme. Les annonceurs peuvent également bénéficier de formats propriétaires lancés en 2024 et d’un séquencement intelligent pensé pour renforcer la narration publicitaire.

« La télévision reste le plus grand levier d’impact pour les marques. Mais la publicité sur la TV Connectée n’est pas encore exploitée à sa juste mesure. L’écosystème est perçu par beaucoup d’annonceurs comme très fragmenté, opaque et complexe à opérer. », explique Jules Minvielle, CEO d’Olyzon. Il souligne l’ambition d’Olyzon de simplifier l’accès à un inventaire premium, tout en garantissant transparence et brand safety grâce à ses agents IA conçus pour traiter la diversité des contenus diffusés sur CTV.

Déjà adoptée par plus de 35 marques mondiales, dont LVMH, Mastercard, Nissan, Red Bull ou encore IKEA, la plateforme a permis l’activation de plus de 50 campagnes en un an. Avec une taskforce hybride composée de 20 collaborateurs et plus de 20 agents IA, et des partenaires tels que LG Ads, Amagi, ou encore M6, Olyzon entend faire de sa plateforme un nouveau standard tech sur un marché encore largement sous-exploité.