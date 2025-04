La collab’ La Vache qui rit x Freegun vise de nouveaux records

À retrouver au rayon fromage ou textile ?

Freegun, marque française de sous-vêtements masculins, s’associe à La Vache qui rit, propriété du groupe Bel, pour une collaboration estivale aussi inattendue que visuelle. Cette campagne, orchestrée par l’agence Oh My Com, prend la forme d’une collection capsule déployée en grande distribution (Leclerc, Carrefour, Intermarché) dès la semaine du 28 avril 2025. Déjà en rupture sur certains articles en B2B, cette opération vise les amateurs de pop culture et de mode accessible.

À travers cette collaboration, les deux marques entendent conjuguer audace textile et capital sympathie intergénérationnel. Une collection multiproduits est proposée : t-shirts, bobs, claquettes, sacs à dos, casquettes et caleçons, avec des visuels directement inspirés de l’univers de la célèbre vache hilare. Certaines pièces, comme les t-shirts et claquettes, ont déjà suscité l’engouement des distributeurs avant même leur mise en rayon.

Ce rapprochement entre l’univers streetwear de Freegun et l’icône fromagère de Bel n’en est pas à son premier coup d’essai : il s’agit de leur troisième collaboration en trois ans. L’opération accompagne également les 18 ans de Freegun, qui poursuit sa stratégie de développement vers une cible adulte avec une gamme plus premium, tout en maintenant un lien fort avec sa base communautaire historique.

Parallèlement, La Vache qui rit capitalise sur sa visibilité en renouvelant son partenariat avec le Tour de France 2025, confirmant son attachement aux événements populaires. Quant à cette collection capsule, elle confirme une tendance : celle d’un co-branding à forte viralité, capable de mêler efficacement divertissement, marketing et volumes. Ce n’est pas Lidl qui dira le contraire…