Agences, qu’attendez-vous pour être sur la nouvelle version de Scan Book ?

Scan Book 2.0.

Agences, annonceurs. La Réclame a le plaisir de vous annoncer que Scan Book vient tout juste de finaliser la refonte de sa plateforme ! Un nouveau design et des nouvelles fonctionnalités pour valoriser davantage vos travaux, et vous permettre de piloter l’ensemble de vos contenus sur la plateforme. Plus ergonomique, personnalisable et simple d’utilisation : voici Scan Book 2.0.

Une version plus personnalisable

La page Scan Book de votre agence est désormais composée :

– D’une bannière profil agence

– Du feed Twitter et/ou Linkedin de votre agence

– D’un emplacement de certifications Qualité

– D’un espace « Top Clients » de l’agence

– D’un showreel

– Des chiffres clés de l’agence

– Des dernières réalisations de l’agence

Une version plus valorisante

Afin d’améliorer l’attractivité de la marque-employeur de l’agence, nous avons créé la rubrique « Team » sur leur profil. Dans cet espace dédié, vous pouvez y insérer :

– La vidéo marque-employeur de l’agence

– Les valeurs de l’entreprise

– La politique RSE et les certifications

– Les offres d’emploi de l’agence (avec la Réclame Emploi)

Une nouvelle version plus flexible et plus simple d’utilisation

Le nouveau back office des agences leur fera bénéficier d’un gain de temps et d’efforts.

Une simplicité d’utilisation qui s’effectue tant du côté des agences que des annonceurs. Et ce, grâce à une flexibilité dans la gestion du back office pour les agences, mais aussi du front office pour les annonceurs.

Cette version comporte également un nouveau moteur de recherche pour les annonceurs avec davantage de filtres de recherche, une administration des nouveaux contenus et un accès rapide aux contacts newbiz.

Pour rejoindre Scan Book, découvrez les packs VTscan.