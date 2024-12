Les tendances CRM du Black Friday 2024

Éloge de l'omnicanalité avec Notify.

Décrié comme étant un appel à la surconsommation, le Black Friday s’est tout de même imposé comme un temps fort marketing. Notify, une solution de relation client boostée par l’IA, publie aujourd’hui une étude sur les tendances observées lors du Black Friday 2024. Réalisée entre le 4 novembre et le 2 décembre auprès de plus de 60 marques et six secteurs d’activité, cette enquête met en lumière des évolutions stratégiques face à un marché de plus en plus compétitif.

Une pression marketing modérée mais efficace

• 86 % des marques ont élargi leur fenêtre promotionnelle au-delà du Black Friday, optant pour des formats de “Black Week” ou même de “Black Month”.

• Les activations omnicanales (e-mails, SMS, notifications) continuent à se populariser mais la croissance ralentit. Notify relève une hausse de « seulement » +56 % pendant la semaine du Black Friday, contre +85 % en 2023.

• Les campagnes ont démarré plus tard cette année : 1/3 des marques ont retardé leur lancement de +9 jours par rapport à 2023.

Des promotions plus agressives pour capter l’attention

Le contexte concurrentiel a poussé les marques à proposer des réductions plus agressives, avec un taux moyen de remise affiché atteignant 55 % en 2024, contre 44 % en 2023. Les remises varient selon les secteurs :

• Mode : 50 à 70 %

• Brico / déco : 30 à 65 %

• Beauté : 25 à 35 %

• Retail : jusqu’à 80 % dans certains cas

Un engagement client en hausse malgré un marché saturé

Le taux d’engagement des consommateurs a progressé de +4 % sur les campagnes Black Friday, malgré une pression marketing moindre (+56% activations omnicanales la semaine dernière sur le thème du Black Friday vs +85 % en 2023).

Les canaux digitaux ont joué un rôle clé :

• SMS : +3 % d’utilisation

• Notifications : +6 %

• 80 % des marques de grande distribution ont priorisé les notifications, favorisées pour leur capacité à engager les consommateurs en temps réel.

Cyber Monday et Green Friday

• 14 % des retailers ont prolongé leurs promotions le lundi suivant le Black Friday, le fameux Cyber Monday.

• À l’inverse, seulement 2 % ont expérimenté le “Green Friday”, mettant en avant des pratiques écoresponsables.

Le top émoji du Black Friday

Les émojis les plus utilisés les messages (emailing, SMS, notifications) des marques pendant le Black Friday : 🖤⏱️🔥⏳⚫️

Une tendance omnicanale confirmée

« L’étude Notify montre que le Black Friday continue d’évoluer, avec des stratégies marketing de plus en plus diversifiées et adaptées aux comportements des consommateurs. L’essor des campagnes omnicanales, l’accent sur les remises attractives et la prolongation des périodes promotionnelles confirment l’importance de cet événement dans le calendrier commercial », souligne Ous Ouzzani, directeur général de Notify.

L’étude met ainsi en avant une reconfiguration des stratégies marketing, avec un recentrage sur l’omnicanal et une intensification des promotions pour répondre à un contexte où les attentes des consommateurs et les dynamiques du marché évoluent rapidement.