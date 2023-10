Santé mentale : le spot aussi émouvant qu’utile du club de football de Norwich City

Soyez attentifs.

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale qui a eu lieu le 10 octobre dernier, le club de Norwich City, évoluant en Championship (deuxième division anglaise), a dévoilé un spot captivant à destination de ses supporters et du grand public. Ce film décrivant l’amitié de deux supporters a su toucher un large public avec près de 48 millions de vues en seulement une journée. Le message poignant véhiculé est clair : « Il est parfois évident, et aux yeux de tous, qu’une personne est en difficulté. Mais parfois, les signes annonciateurs peuvent être plus difficiles à repérer. Prenez des nouvelles de ceux qui vous entourent. »

Cette initiative a été l’occasion pour Norwich City de nouer un partenariat avec Samaritans, une association qui offre un soutien émotionnel confidentiel aux personnes en détresse ou en situation de crise, et en particulier à ceux confrontés à des pensées suicidaires.

Sans vouloir vous « spoiler » ce film, allez jusqu’à la fin, c’est un modèle de construction publicitaire efficace au service d’un message qui sauvera des vies.