La fin d’une époque : Tiger Woods et Nike se séparent

27 ans… Plus que la durée de son mariage.

Cela n’a rien d’aisé, mais certaines marques sont capables de marquer leurs époques et de devenir inoubliables. C’est le cas de Nike, emblématique dans le monde du sport depuis plus de 40 ans. L’une des méthodes qui a permis à cette marque à l’origine plutôt spécialisée de se mondialiser de cette manière est celle des partenariats ; en effet, les collaborations avec des athlètes renommés sont autant positives pour la marque que les sportifs.



Michael Jordan (avec les fameuses Air Jordan qui ont donné la Jordan Brand, et au passage, le film AIR), Cristiano Ronaldo, LeBron James, Kevin Durant, ou encore Tiger Woods ne sont que quelques exemples des athlètes qui ont collaboré avec la marque ; et nul doute que bien d’autres rêveraient d’être à leur place. C’est de ce dernier dont il est question à présent. Au fil des années, la marque a su créer un véritable mythe autour d’elle-même, notamment grâce à ces athlètes, et elle est devenue bien plus qu’une simple marque de sport ; elle est maintenant plus proche d’une idéologie, “Just Do it.”

Cependant, les bonnes choses sont souvent condamnées à avoir une fin. Tiger Woods, la star du golf de 48 ans, vient d’annoncer sur Instagram la fin de sa collaboration de 27 ans avec la marque. Après son dernier contrat de 10 ans signé en 2013, il semblerait que le duo iconique ait décidé de ne pas continuer l’aventure ; et chacun s’en est allé de son post pour l’annoncer. C’est la fin d’une époque pour la marque ; Nike et Tiger ont, ensemble, marqué le monde du golf. Cependant, l’aventure ne s’arrête pas là, et nous pouvons déjà nous attendre à voir Tiger Woods au tournoi de Los Angeles prochainement. Quant à la marque, il ne nous reste qu’à attendre sa prochaine collaboration majeure !

La raison de cette séparation n’a pas encore été annoncée, et nous ne pouvons que spéculer sur les justifications de la marque ou de Tiger. Nul doute, cependant, que ces informations finiront par être révélées.

“Same Dream”, campagne de 2019 pour le dernier titre majeur de Tiger