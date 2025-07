Nike recrute Léon Marchand aux côtés de Kylian Mbappé et Victor Wembanyama

Le trio du succès.

Nike a officialisé ce 25 juillet 2025 l’arrivée de Léon Marchand dans son équipe d’athlètes. Le nageur français, quadruple champion olympique et quintuple champion du monde, rejoint ainsi Kylian Mbappé et Victor Wembanyama dans une nouvelle campagne diffusée sur Instagram. Cette activation marque une nouvelle étape dans la stratégie de la marque, qui associe désormais trois figures majeures du sport français autour d’un message commun : “Ce n’est pas une déclaration. C’est une promesse.”

En misant sur Léon Marchand, Nike poursuit le développement d’un collectif incarnant une vision élargie de la performance. “J’ai toujours admiré Nike : l’énergie, la culture, les valeurs. Rejoindre cette équipe est un rêve et un nouveau départ”, explique le nageur de 23 ans. Révélé au grand public lors des JO de Paris en 2024, il rejoint une sélection d’athlètes où l’image compte autant que le palmarès. Sa curiosité, sa créativité et son approche transversale de la performance viennent renforcer l’ambition de Nike de raconter le sport autrement.

Ce trio n’a rien d’anecdotique. Mbappé, Wembanyama et Marchand ne partagent pas qu’un drapeau : ils incarnent chacun une domination dans leur discipline respective, mais surtout une capacité à dépasser leur sport pour toucher des publics variés. Un atout pour Nike qui capitalise sur ces profils hybrides pour nourrir une narration tournée vers l’engagement, l’innovation et l’héritage.

Dans un marché saturé d’ambassadeurs, l’association de ces trois figures françaises permet à Nike de se distinguer sans forcer le ton. Une stratégie d’ancrage culturel et générationnel, où le storytelling devient un levier aussi puissant que les résultats. À travers ce casting, la marque mise sur l’influence durable plutôt que l’effet d’annonce. En France, et même à l’étranger, Nike est à la recherche d’un nouveau souffle et de nouvelles incarnations. Les voici, suffisant pour embarquer de nouvelles générations plus exigeantes et ”infidèles” ?