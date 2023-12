Comme quoi, même les célébrités ne sont pas toujours bons en finances.

Gérer son argent, c’est l’une des choses les plus compliquées que vous aurez à gérer dans votre vie d’adulte. En revanche, c’est aussi une de ces choses qu’on ne vous apprend pas, et que vous devrez comprendre par l’expérience. Cependant, sans affinité pour l’économie, il est parfois difficile de s’y faire, même quand vous vous appelez Michel Polnareff et que vous avez de nombreuses années derrière vous. Heureusement, Yomoni est là pour lui… et même pour vous.

La musique de la pub Yomoni avec Michel Polnareff 2023 est On ira tous au Paradis, de Michel Polnareff.

