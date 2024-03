42 teintes pour des milliards de peaux.

Ce n’est pas un secret, la base d’un bon maquillage, c’est un bon teint. Et la base d’une bonne campagne (pour beaucoup), c’est une bonne musique. Ici, ces deux éléments sont à priori mélangés dans cette campagne pour Kiko Milano. Il ne vous reste plus qu’à tester ce fond de teint / anti-cerne pour vous en assurer !

La musique de la pub KIKO Milano – Skinspired By You est All I Love (gizA djs Remix), de WesMonk.

La pub KIKO Milano 2024 – Skinspired By You

