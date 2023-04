Rien ne peut battre le bonheur, même un insecte écrasé sur le pare-brise.

Imaginez : c’est le week-end, vous êtes enfin libre de faire ce que vous voulez de votre temps, et vous partez en expédition en voiture avec vos amis. Évidemment, il va vous falloir de l’énergie pour conduire jusqu’à votre destination : et c’est là que V Energy entre en jeu. Dans ce spot, des insectes taille humaine peu ragoûtants représentent ce groupe d’amis amusants, et même quand un autre insecte (taille normale celui-là, ouf !) s’écrabouille contre leur pare-brise, l’énergie good vibes qu’ils ont contractée grâce à V Energy ne les quitte pas. Après tout, qu’est-ce qu’une aventure sans contre-temps ?

La musique de la pub V Energy : l’énergie good vibes est Nuit de Folie, de Début de Soirée.

