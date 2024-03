Musique de la pub La Vache qui rit 2024

Il n’y a pas de soucis, que des futures anecdotes !

Parfois, cela fait du bien d’oublier les conséquences des bêtises que nous faisons… et de tout simplement profiter de ce moment pour éclater de rire. En famille ou avec des amis, La Vache qui rit se place comme le fromage à tartiner idéal pour partager ces moments avec vous – et quand on voit cette dame toute rouge et ses yeux souriants, c’est vrai que l’ambiance est tout de suite plus rieuse !

La musique de la pub La Vache qui rit – Parce que c’est meilleur de rire en 2024 est une réinterprétation de Faut Rigoler de Henri Salvador.

La pub La Vache qui rit – Parce que c’est meilleur de rire en 2024

La musique originale de la pub La Vache qui rit 2024