Le pouvoir d’un simple like.

Tinder lance une campagne européenne audacieuse qui met en lumière la puissance d’un simple “Like” pour transformer des vies. À travers l’histoire captivante du couple de Youtubeurs Charles & Mélanie, cette création raconte comment une rencontre digitale a donné naissance à un duo inspirant, propulsé par leur spontanéité et leur créativité. Déployée au moment parfait pour la saison des amours, la campagne s’invite partout : VOD, affichage, audio et réseaux sociaux, offrant une expérience immersive signée par le réalisateur Guy de la Palme et co-créée avec l’agence LePub. Avec un ton frais et une narration rythmée, Tinder célèbre les connexions modernes qui déjouent les attentes et ouvrent la porte à des histoires uniques, rappelant à chacun que tout commence par un simple geste

La musique de la pub Tinder 2025 avec Charles et Mélanie est Flamme de Juliette Armanet.

La pub Tinder 2025 avec Charles et Mélanie

La musique de la pub Tinder 2025 avec Charles et Mélanie