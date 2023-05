Vivre d’amour et d’eau fraîche, littéralement.

Bon, le débat eau plate et eau gazeuse dure depuis des années, et on n’a toujours pas de réponse. Ça ressemble bien à une énigme irrésolue… sauf pour SodaStream, qui nous donne une réponse affirmée : l’eau gazeuse est la solution pour une vie intéressante. Eh bien oui, on s’ennuie avec le plat de l’eau plate ! Et si vous n’êtes pas d’accord, alors… vous ne savez pas ce que vous manquez, mais cela fera plus de bulles pour nous.

La musique de la pub SodaStream 2023 : Faites pétiller la vie ! est Release The Beast, de Breakwater, dont l’air plaira aux fans des Daft Punk (Robot Rock a samplé ce morceau Breakwater).

La pub SodaStream 2023 : Faites pétiller la vie !

La musique de la pub SodaStream 2023 : Faites pétiller la vie !