Ils s’aiment côte à côte, mais à distance.

Parfois, la routine prend possession de notre existence plutôt que se contenter de la simplifier. Ainsi, des couples mariés depuis 25 ans peuvent facilement se rendre compte qu’ils ont passé les 20 dernières années seuls à deux, et qu’ils ne connaissent plus la personne qui a été à leurs côtés toutes ces années. Dans cette vidéo, SNCF Connect nous rappelle de faire un pas en arrière de temps en temps, et de se retourner pour reprendre la main de notre aimé(e) avant de continuer notre chemin… à deux.

La musique de la pub SNCF Connect 2023 : retrouvez-vous est Ensemble, de Aliocha Schneider.

La pub SNCF Connect : retrouvez-vous

La musique de la pub SNCF Connect : retrouvez-vous