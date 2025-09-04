Musique de la pub Sephora 2025 – We Belong To Something Beautiful avec Lady Gaga 

Les vrais héros de la beauté.

Sephora s’allie à Haus Labs by Lady Gaga pour lancer la campagne mondiale « We Belong to Something Beautiful », conçue par Maison BETC Paris et BETC Fullsix. Le film met en scène Lady Gaga partageant sa vision de la beauté comme une communauté bienveillante, inclusive et porteuse de confiance, renforcée par le programme « Classes for Confidence ». 

L’authenticité se reflète aussi dans le casting – des personnes choisies pour leurs histoires véritables, dont les témoignages ont été intégrés directement dans la voix-off.

La musique de la publicité, dirigée par le Music Creative Director Adam Ghoubali, est A Real Hero, de College ft. Electric Youth

Crédits

  • Annonceur : Sephora
  • Agences : Maison BETC - BETC Fullsix
  • Égérie : Lady Gaga
  • Artiste : College ft. Electric Youth

