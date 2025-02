Un parfum qui révèle la liberté d’être soi.

Rochas lance Audace, son nouveau parfum féminine, accompagnée d’une campagne publicitaire qui met en lumière une femme moderne, audacieuse et pleine de confiance. Dans la publicité, Emma Todt évolue dans un décor de course automobile, symbolisant sa liberté et sa force intérieure. Le parfum se présente comme un hommage à la féminité affirmée. Audace s’adresse à une femme indépendante, qui choisit de vivre selon ses propres règles, avec une fragrance qui reflète sa personnalité et sa liberté.

La musique de la pub Rochas 2025 : parfum Audace est Femme Fatale de Annah Bay.

La pub Rochas 2025 : parfum Audace

