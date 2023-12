L’esprit de Noël n’a pas d’âge.

On dit de Noël que c’est aussi la saison du partage et de la générosité, et que personne ne devrait jamais le passer seul. Et cette petite fille semble avoir pris cette croyance au sérieux, puisqu’elle décide de sortir ce voisin ronchon de sa solitude… et de le faire sourire pour les fêtes. Comment ? Grâce aux papillotes Révillon. Après tout, qui ne sourit pas face à du chocolat ?

La musique de la pub Révillon Noël 2023 est une composition originale réalisée pour la campagne.

La pub Révillon Noël 2023