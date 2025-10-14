Musique de la pub Renault 5 Turbo 3E (2025)

Par la Réclame le 14/10/2025

Temps de lecture : 1 min

Électrique contre essence.

Renault et Publicis Conseil signent une campagne spectaculaire pour le lancement de la Renault 5 Turbo 3E. Le film met en scène un face-à-face métaphorique entre l’électricité et l’essence, dans un garage sombre et solennel, où techniciens et pilote orchestrent une montée en tension jusqu’à une course stylisée contre une ligne de feu représentant l’histoire thermique de la marque. La campagne capitalise sur le mythe de la Renault 5 Turbo originale tout en inscrivant cette sportive électrique dans une narration 360° immersive, mêlant storytelling visuel, identité graphique forte et atmosphère cinématographique, pour séduire les passionnés et affirmer la modernité audacieuse de Renault.

La musique de la pub Renault 5 Turbo 3E (2025) est Nightcall de Kavinsky, repris Angèle et Phoenix.

La pub Renault 5 Turbo 3E (2025)

La musique de la pub Renault 5 Turbo 3E (2025)

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Renault
  • Pays : France
  • Diffusion : Octobre 2025

Recommandé pour vous

TikTok pour les marques : les bonnes pratiques 2025 selon Visibrain

TikTok pour les marques : les bonnes pratiques 2025 selon Visibrain

Social media

Essence contre électrique : Renault ose la comparaison pour la nouvelle Renault 5 Turbo 3E

Essence contre électrique : Renault ose la comparaison pour la nouvelle Renault 5 Turbo 3E

Création

Les 7 grands défis des régies TV en 2026

Les 7 grands défis des régies TV en 2026

Média

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : Biggie

Scan booksponsorisé

La Banque Postale confie sa communication globale à Saatchi & Saatchi

La Banque Postale confie sa communication globale à Saatchi & Saatchi

Agence : Saatchi & Saatchi France

Scan Booksponsorisé

« Peux-tu le faire ? », Devenir officier ou sous-officier dans l’Armée de Terre

« Peux-tu le faire ? », Devenir officier ou sous-officier dans l’Armée de Terre

Agence : DENTSU CREATIVE

Scan Booksponsorisé

40 ans d’humanité, condensés en 1 film

40 ans d’humanité, condensés en 1 film

Agence : elvis.

Scan Booksponsorisé

Les poulets et les oeufs Label Rouge changent d'R

Les poulets et les oeufs Label Rouge changent d'R

Agence : L3S GR*S MOT$

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Caisse d’Epargne « vraiment » utile aux jeunes - Altmann+Partners

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Genybet fait triompher les parieurs au qatar Prix de l’Arc de Triomphe - Change

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Programme de fidélité Fix ALL MAX - SOUDAL - Caribou

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Lacoste x Djokovic : From a Crocodile to the Goat - BETC

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Avec Houra.fr, la corvée des courses, c'est fini ! - Extreme

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant