Électrique contre essence.

Renault et Publicis Conseil signent une campagne spectaculaire pour le lancement de la Renault 5 Turbo 3E. Le film met en scène un face-à-face métaphorique entre l’électricité et l’essence, dans un garage sombre et solennel, où techniciens et pilote orchestrent une montée en tension jusqu’à une course stylisée contre une ligne de feu représentant l’histoire thermique de la marque. La campagne capitalise sur le mythe de la Renault 5 Turbo originale tout en inscrivant cette sportive électrique dans une narration 360° immersive, mêlant storytelling visuel, identité graphique forte et atmosphère cinématographique, pour séduire les passionnés et affirmer la modernité audacieuse de Renault.

La musique de la pub Renault 5 Turbo 3E (2025) est Nightcall de Kavinsky, repris Angèle et Phoenix.

La musique de la pub Renault 5 Turbo 3E (2025)